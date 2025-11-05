Diretório de Empresas
Verizon
Verizon Analista de Negócios Salários em New York City Area

O pacote de remuneração in New York City Area mediano de Analista de Negócios na Verizon totaliza $91.2K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Verizon. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
Verizon
Business Intelligence Analyst
New York, NY
Total por ano
$91.2K
Nível
L8
Base
$82.6K
Stock (/yr)
$8.6K
Bónus
$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na Verizon?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Cronograma de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

34%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Verizon, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire-se no 1st-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire-se no 2nd-ANO (33.00% anual)

  • 34% adquire-se no 3rd-ANO (34.00% anual)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Verizon, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Negócios na Verizon in New York City Area situa-se numa remuneração total anual de $131,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Verizon para a função de Analista de Negócios in New York City Area é $84,600.

