VergeSense Salários

O salário da VergeSense varia de $113,706 em remuneração total por ano para um Gestor de Projecto na extremidade inferior a $276,375 para um Engenheiro de Hardware na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da VergeSense. Última atualização: 10/16/2025

Engenheiro de Hardware
$276K
Designer de Produto
$184K
Gestor de Produto
$194K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Gestor de Projecto
$114K
Engenheiro de Software
$167K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na VergeSense é Engenheiro de Hardware at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $276,375. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na VergeSense é $184,075.

Outros Recursos