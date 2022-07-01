VergeSense Salários

O salário da VergeSense varia de $113,706 em remuneração total por ano para um Gestor de Projecto na extremidade inferior a $276,375 para um Engenheiro de Hardware na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da VergeSense . Última atualização: 10/16/2025