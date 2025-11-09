Diretório de Empresas
Veeva Systems
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Engenheiro de Software Nível

Senior Software Engineer

Níveis na Veeva Systems

Comparar Níveis
  1. Associate Software Engineer
  2. Software Engineer
  3. Senior Software Engineer
    4. Mostrar 2 Mais Níveis
Média Anual Remuneração Total
$181,250
Salário Base
$145,000
Acções ()
$26,875
Bónus
$9,375
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimas Submissões de Salários
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Tens alguma questão? Pergunta à comunidade.

Visita a comunidade Levels.fyi para interagires com funcionários de diferentes empresas, obteres dicas de carreira e muito mais.

Visita Agora!

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Veeva Systems

Empresas Relacionadas

  • MITRE
  • Battelle
  • Center for Internet Security
  • OCLC
  • NWEA
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos