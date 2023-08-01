Diretório de Empresas
Vectara
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Vectara Salários

A faixa salarial da Vectara varia de $120,600 em remuneração total por ano para um Vendas no limite inferior a $180,900 para um Cientista de Dados no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Vectara. Última atualização: 8/24/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $159K
Cientista de Dados
$181K
Vendas
$121K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

据报道，Vectara最高薪的职位是Cientista de Dados at the Common Range Average level，年总薪酬为$180,900。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Vectara的年总薪酬中位数为$158,750。

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Vectara

Empresas Relacionadas

  • Roblox
  • Spotify
  • Apple
  • LinkedIn
  • Netflix
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos