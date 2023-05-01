Diretório de Empresas
VAST Data
VAST Data Salários

O salário da VAST Data varia de $124,443 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $741,411 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da VAST Data. Última atualização: 9/14/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $124K
Atendimento ao Cliente
$150K
Gestor de Engenharia de Software
$741K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na VAST Data, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na VAST Data é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $741,411. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na VAST Data é $149,763.

Outros Recursos