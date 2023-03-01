Diretório de Empresas
Vasion
Vasion Salários

O salário da Vasion varia de $52,260 em remuneração total por ano para um Tecnólogo de Informação (TI) na extremidade inferior a $125,000 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Vasion. Última atualização: 9/14/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $125K
Tecnólogo de Informação (TI)
$52.3K
Vendas
$89.6K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Vasion é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $125,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Vasion é $89,550.

Outros Recursos