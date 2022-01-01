Diretório de Empresas
Varonis
Varonis Salários

O salário da Varonis varia de $64,675 em remuneração total por ano para um Analista de Cibersegurança na extremidade inferior a $203,732 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Varonis. Última atualização: 9/14/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $151K

Engenheiro de Software Backend

Gestor de Engenharia de Software
Median $204K
Vendas
Median $110K

Tecnólogo de Informação (TI)
$84.6K
Marketing
$134K
Gestor de Produto
$204K
Recrutador
$66.5K
Engenheiro de Vendas
$131K
Analista de Cibersegurança
$64.7K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Varonis é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $203,732. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Varonis é $125,409.

