Varicent Salários

O salário da Varicent varia de $8,654 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $141,924 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Varicent . Última atualização: 9/14/2025