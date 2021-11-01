Varicent Salários

Diretório de Empresas
O salário da Varicent varia de $8,654 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $141,924 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Varicent. Última atualização: 9/14/2025

Engenheiro de Software
Median $86.2K

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Gestor de Engenharia de Software
Median $142K
Gestor de Produto
Median $94.3K

Analista de Negócio
$73.9K
Analista de Dados
$8.7K
Cientista de Dados
$114K
Marketing
$84.4K
Designer de Produto
$101K
Vendas
$92.4K
Gestor de Conta Técnico
$92K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Varicent é Gestor de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $141,924. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Varicent é $92,181.

Outros Recursos