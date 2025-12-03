Diretório de Empresas
USPTO Gestor de Operações de Negócio Salários

A remuneração total média de Gestor de Operações de Negócio na USPTO varia de $157K a $225K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da USPTO. Última atualização: 12/3/2025

Remuneração Total Média

$180K - $211K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$157K$180K$211K$225K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na USPTO?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Operações de Negócio na USPTO situa-se numa remuneração total anual de $224,640. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na USPTO para a função de Gestor de Operações de Negócio é $157,440.

