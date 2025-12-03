Diretório de Empresas
USPS
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Designer Industrial

  • Todos os Salários de Designer Industrial

USPS Designer Industrial Salários

A remuneração total média de Designer Industrial in United States na USPS varia de $62.3K a $88.5K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da USPS. Última atualização: 12/3/2025

Remuneração Total Média

$70.5K - $80.3K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$62.3K$70.5K$80.3K$88.5K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Só precisamos de 3 mais Designer Industrial submissões na USPS para desbloquear!

Convida os teus amigos e comunidade para adicionarem salários anonimamente em menos de 60 segundos. Mais dados significa melhores insights para candidatos a emprego como tu e a nossa comunidade!

💰 Ver Todos Salários

💪 Contribuir O Teu Salário


Contribuir
Quais são os níveis de carreira na USPS?

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Designer Industrial verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Designer Industrial na USPS in United States situa-se numa remuneração total anual de $88,500. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na USPS para a função de Designer Industrial in United States é $62,250.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para USPS

Empresas Relacionadas

  • LinkedIn
  • SoFi
  • Databricks
  • Roblox
  • Spotify
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/usps/salaries/industrial-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.