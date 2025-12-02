Diretório de Empresas
uShip
uShip Designer de Produto Salários

A remuneração total média de Designer de Produto in United States na uShip varia de $97.6K a $139K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da uShip. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$112K - $131K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$97.6K$112K$131K$139K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na uShip?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Designer de Produto na uShip in United States situa-se numa remuneração total anual de $139,288. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na uShip para a função de Designer de Produto in United States é $97,621.

Outros Recursos

