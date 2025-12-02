Diretório de Empresas
Ushio
  • Salários
  • Engenheiro de Hardware

  • Todos os Salários de Engenheiro de Hardware

Ushio Engenheiro de Hardware Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Hardware in Canada na Ushio varia de CA$100K a CA$146K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Ushio. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$82.2K - $95.4K
Canada
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$72.5K$82.2K$95.4K$105K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Ushio?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Hardware na Ushio in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$145,551. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ushio para a função de Engenheiro de Hardware in Canada é CA$100,295.

Outros Recursos

