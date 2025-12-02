Diretório de Empresas
UserTesting
UserTesting Atendimento ao Cliente Salários

A remuneração total média de Atendimento ao Cliente in United States na UserTesting varia de $61.2K a $87K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da UserTesting. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$69.3K - $78.9K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$61.2K$69.3K$78.9K$87K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na UserTesting?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Atendimento ao Cliente na UserTesting in United States situa-se numa remuneração total anual de $87,025. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na UserTesting para a função de Atendimento ao Cliente in United States é $61,213.

