UserGems
UserGems Recrutador Salários

A remuneração total média de Recrutador in United Kingdom na UserGems varia de £44.7K a £64.9K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da UserGems. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$67.8K - $78.7K
United Kingdom
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$59.8K$67.8K$78.7K$86.8K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na UserGems?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Recrutador na UserGems in United Kingdom situa-se numa remuneração total anual de £64,889. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na UserGems para a função de Recrutador in United Kingdom é £44,714.

