USEReady
USEReady Cientista de Dados Salários

A remuneração total média de Cientista de Dados in India na USEReady varia de ₹348K a ₹506K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da USEReady. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$4.5K - $5.2K
India
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$4K$4.5K$5.2K$5.8K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na USEReady?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cientista de Dados na USEReady in India situa-se numa remuneração total anual de ₹505,600. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na USEReady para a função de Cientista de Dados in India é ₹348,397.

Outros Recursos

