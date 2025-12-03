Diretório de Empresas
U.S. Legal Support
U.S. Legal Support Gestor de Design de Produto Salários

A remuneração total média de Gestor de Design de Produto in United States na U.S. Legal Support varia de $172K a $246K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da U.S. Legal Support. Última atualização: 12/3/2025

Remuneração Total Média

$197K - $231K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$172K$197K$231K$246K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na U.S. Legal Support?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Design de Produto na U.S. Legal Support in United States situa-se numa remuneração total anual de $245,700. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na U.S. Legal Support para a função de Gestor de Design de Produto in United States é $172,200.

Outros Recursos

