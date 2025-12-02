Diretório de Empresas
U.S Department of State
U.S Department of State Chefe de Gabinete Salários

A remuneração total média de Chefe de Gabinete in United States na U.S Department of State varia de $161K a $220K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da U.S Department of State. Última atualização: 12/2/2025

Remuneração Total Média

$174K - $207K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$161K$174K$207K$220K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na U.S Department of State?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Chefe de Gabinete na U.S Department of State in United States situa-se numa remuneração total anual de $220,225. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na U.S Department of State para a função de Chefe de Gabinete in United States é $160,860.

Outros Recursos

