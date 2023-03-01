Upstox Salários

Diretório de Empresas
O salário da Upstox varia de $16,673 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $139,052 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Upstox. Última atualização: 11/16/2025

Engenheiro de Software
Median $47.9K

Engenheiro de Software Backend

Designer de Produto
Median $16.7K

Designer UX

Gestor de Produto
Median $35.1K

Gestor de Engenharia de Software
$139K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Upstox é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $139,052. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Upstox é $41,469.

