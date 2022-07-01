Upside Salários

O salário da Upside varia de $54,888 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $251,250 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Upside . Última atualização: 11/16/2025