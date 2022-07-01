Diretório de Empresas
Upside
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Upside Salários

O salário da Upside varia de $54,888 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $251,250 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Upside. Última atualização: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Gestor de Produto
Median $230K
Designer de Produto
$134K
Recrutador
$153K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Vendas
Median $140K
Engenheiro de Software
$54.9K
Gestor de Engenharia de Software
$251K
Investigador de UX
$146K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Upside é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $251,250. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Upside é $146,228.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Upside

Empresas Relacionadas

  • Freedom Mortgage
  • First Command
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Venmo
  • TD Ameritrade
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos