UPSIDE Foods Salários

O salário da UPSIDE Foods varia de $79,600 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $139,296 para um Arquiteto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da UPSIDE Foods. Última atualização: 11/16/2025

Engenheiro Biomédico
$104K
Engenheiro de Software
$79.6K
Arquiteto de Soluções
$139K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na UPSIDE Foods é Arquiteto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $139,296. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na UPSIDE Foods é $104,475.

Outros Recursos