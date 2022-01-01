UPMC Salários

Diretório de Empresas
UPMC
O salário da UPMC varia de $75,375 em remuneração total por ano para um Gestor de Projeto na extremidade inferior a $175,000 para um Atuário na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da UPMC. Última atualização: 11/16/2025

Engenheiro de Software
Median $93K
Atuário
Median $175K
Contabilista
$78.4K

Analista de Negócios
Median $80K
Tecnólogo da Informação (TI)
$89.6K
Designer de Produto
$121K
Gestor de Design de Produto
$134K
Gestor de Produto
$112K
Gestor de Projeto
$75.4K
Analista de Cibersegurança
$85.4K
Gestor de Programa Técnico
$102K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na UPMC é Atuário com uma remuneração total anual de $175,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na UPMC é $93,000.

