Uplers
Uplers Salários

O salário da Uplers varia de $8,572 em remuneração total por ano para um Gestor de Projeto na extremidade inferior a $108,272 para um Consultor de Gestão na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Uplers. Última atualização: 11/16/2025

Engenheiro de Software
Median $32.4K
Gestor de Operações de Negócio
$92K
Desenvolvimento de Negócios
$26.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

Recursos Humanos
$12K
Consultor de Gestão
$108K
Designer de Produto
$31.4K
Gestor de Projeto
$8.6K
Vendas
$26.4K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Uplers é Consultor de Gestão at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $108,272. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Uplers é $28,886.

