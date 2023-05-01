Uphold Salários

O salário da Uphold varia de $64,675 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $490,000 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Uphold . Última atualização: 11/16/2025