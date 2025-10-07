Diretório de Empresas
Upgrade Engenheiro de Software Backend Salários

O pacote de remuneração in Canada mediano de Engenheiro de Software Backend na Upgrade totaliza CA$178K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Upgrade. Última atualização: 10/7/2025

Pacote Mediano
company icon
Upgrade
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Total por ano
CA$178K
Nível
Senior
Base
CA$178K
Stock (/yr)
CA$0
Bónus
CA$0
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
7 Anos
Quais são os níveis de carreira na Upgrade?

CA$225K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Upgrade, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Upgrade, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software Backend na Upgrade in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$327,271. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Upgrade para a função de Engenheiro de Software Backend in Canada é CA$177,673.

