Upgrade Salários

O salário da Upgrade varia de $54,880 em remuneração total por ano para um Analista de Negócios na extremidade inferior a $211,050 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Upgrade. Última atualização: 11/16/2025

Engenheiro de Software
Median $143K
Gestor de Produto
Median $207K
Cientista de Dados
Median $116K

Analista de Negócios
$54.9K
Analista de Dados
$90.5K
Analista Financeiro
$88.2K
Recursos Humanos
$79.7K
Designer de Produto
$129K
Recrutador
$95.6K
Gestor de Engenharia de Software
$211K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Upgrade, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Upgrade é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $211,050. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Upgrade é $105,800.

