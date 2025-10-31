Diretório de Empresas
University of Michigan
University of Michigan Tecnólogo da Informação (TI) Salários

O pacote de remuneração mediano de Tecnólogo da Informação (TI) na University of Michigan totaliza $64.3K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da University of Michigan. Última atualização: 10/31/2025

Pacote Mediano
company icon
University of Michigan
Information Technologist (IT)
Ann Arbor, MI
Total por ano
$64.3K
Nível
hidden
Base
$59.2K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$5.1K
Anos na empresa
5-10 Anos
Anos exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na University of Michigan?
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Contribuir

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Tecnólogo da Informação (TI) na University of Michigan situa-se numa remuneração total anual de $138,080. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na University of Michigan para a função de Tecnólogo da Informação (TI) é $59,202.

Outros Recursos