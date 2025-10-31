Diretório de Empresas
University of Melbourne
University of Melbourne Gestor de Engenharia de Software Salários

A remuneração total média de Gestor de Engenharia de Software in Australia na University of Melbourne varia de A$132K a A$184K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da University of Melbourne. Última atualização: 10/31/2025

Remuneração Total Média

A$142K - A$166K
Australia
Intervalo Comum
Intervalo Possível
A$132KA$142KA$166KA$184K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na University of Melbourne?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Engenharia de Software na University of Melbourne in Australia situa-se numa remuneração total anual de A$184,270. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na University of Melbourne para a função de Gestor de Engenharia de Software in Australia é A$131,622.

