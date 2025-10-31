Diretório de Empresas
University of Melbourne
University of Melbourne Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Australia mediano de Engenheiro de Software na University of Melbourne totaliza A$102K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da University of Melbourne. Última atualização: 10/31/2025

Pacote Mediano
company icon
University of Melbourne
AI Researcher
Melbourne, VI, Australia
Total por ano
A$102K
Nível
A
Base
A$102K
Stock (/yr)
A$0
Bónus
A$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
2 Anos
Quais são os níveis de carreira na University of Melbourne?
Últimas Submissões Salariais
Títulos Incluídos

Cientista de Investigação

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na University of Melbourne in Australia situa-se numa remuneração total anual de A$148,452. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na University of Melbourne para a função de Engenheiro de Software in Australia é A$102,197.

