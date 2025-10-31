Diretório de Empresas
University of Kansas Medical Center
University of Kansas Medical Center Cientista de Dados Salários

A remuneração total média de Cientista de Dados in United States na University of Kansas Medical Center varia de $41.1K a $58.4K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da University of Kansas Medical Center. Última atualização: 10/31/2025

Remuneração Total Média

$46.5K - $53K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$41.1K$46.5K$53K$58.4K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na University of Kansas Medical Center?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Cientista de Dados na University of Kansas Medical Center in United States situa-se numa remuneração total anual de $58,410. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na University of Kansas Medical Center para a função de Cientista de Dados in United States é $41,085.

Outros Recursos