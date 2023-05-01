Diretório de Empresas
Univeris Salários

O salário da Univeris varia de $64,457 em remuneração total por ano para um Analista de Cibersegurança na extremidade inferior a $123,804 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Univeris. Última atualização: 9/14/2025

Gestor de Engenharia de Software
Median $124K
Engenheiro de Software
Median $97.7K
Analista de Cibersegurança
$64.5K

Arquitecto de Soluções
$122K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Univeris é Gestor de Engenharia de Software com uma remuneração total anual de $123,804. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Univeris é $110,031.

Outros Recursos