UnitedLex
UnitedLex Salários

O salário da UnitedLex varia de $11,919 em remuneração total por ano para um Jurídico na extremidade inferior a $155,220 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da UnitedLex. Última atualização: 9/21/2025

$160K

Jurídico
$11.9K
Gestor de Produto
$124K
Gestor de Engenharia de Software
$155K

Arquitecto de Soluções
$28K
Perguntas Frequentes

UnitedLex的年度总薪酬中位数为$76,176。

