Diretório de Empresas
United Talent Agency
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

United Talent Agency Salários

O salário da United Talent Agency varia de $50,170 em remuneração total por ano para um Assistente Administrativo na extremidade inferior a $233,825 para um Gestor de Programa Técnico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da United Talent Agency. Última atualização: 9/21/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $135K
Assistente Administrativo
$50.2K
Marketing
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Gestor de Produto
$221K
Gestor de Programa Técnico
$234K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na United Talent Agency é Gestor de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $233,825. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na United Talent Agency é $135,000.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para United Talent Agency

Empresas Relacionadas

  • Dropbox
  • SoFi
  • Uber
  • Databricks
  • Coinbase
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos