United Rentals
United Rentals Salários

O salário da United Rentals varia de $60,695 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $84,575 para um Cientista de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da United Rentals. Última atualização: 9/21/2025

$160K

Cientista de Dados
$84.6K
Vendas
$62K
Engenheiro de Software
$60.7K

Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at United Rentals is Cientista de Dados at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $84,575. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at United Rentals is $62,036.

