United Nations
United Nations Salários

O salário da United Nations varia de $28,858 em remuneração total por ano para um Gestor de Projecto na extremidade inferior a $167,151 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da United Nations. Última atualização: 9/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $167K
Assistente Administrativo
$106K
Gestor de Operações de Negócio
$33.7K

Analista de Negócio
$109K
Gestor de Ciência de Dados
$155K
Tecnólogo de Informação (TI)
$95.3K
Designer de Produto
$33.4K
Gestor de Produto
$90.9K
Gestor de Programa
$75.3K
Gestor de Projecto
$28.9K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na United Nations é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $167,151. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na United Nations é $93,094.

