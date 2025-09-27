Diretório de Empresas
United Nations Development Programme
United Nations Development Programme Gestor de Programa Técnico Salários

A remuneração total média de Gestor de Programa Técnico in Pakistan na United Nations Development Programme varia de PKR 5.09M a PKR 7.27M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da United Nations Development Programme. Última atualização: 9/27/2025

Remuneração Total Média

PKR 5.84M - PKR 6.83M
Pakistan
Intervalo Comum
Intervalo Possível
PKR 5.09MPKR 5.84MPKR 6.83MPKR 7.27M
Intervalo Comum
Intervalo Possível

PKR 44.94M

Quais são os níveis de carreira na United Nations Development Programme?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Programa Técnico na United Nations Development Programme in Pakistan situa-se numa remuneração total anual de PKR 7,265,022. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na United Nations Development Programme para a função de Gestor de Programa Técnico in Pakistan é PKR 5,091,725.

