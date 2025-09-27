A remuneração total média de Gestor de Programa Técnico in Pakistan na United Nations Development Programme varia de PKR 5.09M a PKR 7.27M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da United Nations Development Programme. Última atualização: 9/27/2025
Remuneração Total Média
