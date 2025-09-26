Diretório de Empresas
United Internet
United Internet Information Technologist (IT) Salários

O pacote de remuneração mediano de Information Technologist (IT) na United Internet totaliza €77.5K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da United Internet. Última atualização: 9/26/2025

Pacote Mediano
company icon
United Internet
Cyber Security Engineer
Karlsruhe, BW, Germany
Total por ano
€77.5K
Nível
-
Base
€77.5K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na United Internet?

€143K

Últimas Submissões Salariais
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um jobFamilies.Information Technologist (IT) na United Internet situa-se numa remuneração total anual de €112,490. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na United Internet para a função de jobFamilies.Information Technologist (IT) é €77,508.

