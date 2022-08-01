Uniswap Salários

O salário da Uniswap varia de $179,100 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto na extremidade inferior a $190,950 para um Recrutador na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Uniswap . Última atualização: 9/19/2025