Uniswap
Uniswap Salários

O salário da Uniswap varia de $179,100 em remuneração total por ano para um Gestor de Produto na extremidade inferior a $190,950 para um Recrutador na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Uniswap. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $190K

Engenheiro de Criptografia

Gestor de Produto
$179K
Recrutador
$191K

Perguntas Frequentes

El rol amb millor retribució reportat a Uniswap és Recrutador at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $190,950. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Uniswap és $190,000.

Outros Recursos