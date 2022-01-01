Unigroup Salários

Diretório de Empresas
O salário da Unigroup varia de $59,706 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $91,242 para um Recursos Humanos na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Unigroup. Última atualização: 10/16/2025

Engenheiro de Software
Median $85K
Analista de Dados
$59.7K
Cientista de Dados
$80.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Recursos Humanos
$91.2K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Unigroup é Recursos Humanos at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $91,242. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Unigroup é $82,700.

