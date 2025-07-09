Uni Cards Salários

O salário da Uni Cards varia de $28,550 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $67,993 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Uni Cards . Última atualização: 9/21/2025