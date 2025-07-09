Diretório de Empresas
Uni Cards
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Uni Cards Salários

O salário da Uni Cards varia de $28,550 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $67,993 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Uni Cards. Última atualização: 9/21/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $68K

Engenheiro de Software Backend

Gestor de Produto
Median $61.5K
Gestor de Ciência de Dados
$49.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Designer de Produto
$28.6K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Uni Cards is Engenheiro de Software with a yearly total compensation of $67,993. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Uni Cards is $55,268.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Uni Cards

Empresas Relacionadas

  • Tesla
  • Coinbase
  • Apple
  • LinkedIn
  • Dropbox
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos