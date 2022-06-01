Diretório de Empresas
UNFI
UNFI Salários

O salário da UNFI varia de $91,540 em remuneração total por ano para um Analista Financeiro na extremidade inferior a $181,300 para um Analista de Negócio na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da UNFI. Última atualização: 9/21/2025

$160K

Analista de Negócio
$181K
Analista Financeiro
$91.5K
Recursos Humanos
$111K

Designer de Produto
$106K
Engenheiro de Software
$151K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na UNFI é Analista de Negócio at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $181,300. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na UNFI é $110,550.

Outros Recursos