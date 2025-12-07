Diretório de Empresas
Umpqua Bank
Umpqua Bank Assistente Administrativo Salários

A remuneração total média de Assistente Administrativo in United States na Umpqua Bank varia de $73.1K a $102K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Umpqua Bank. Última atualização: 12/7/2025

Remuneração Total Média

$79.2K - $92.1K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$73.1K$79.2K$92.1K$102K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Contribuir
Quais são os níveis de carreira na Umpqua Bank?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Assistente Administrativo na Umpqua Bank in United States situa-se numa remuneração total anual de $102,399. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Umpqua Bank para a função de Assistente Administrativo in United States é $73,142.

