Diretório de Empresas
Ultima Genomics
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Ultima Genomics Salários

O salário da Ultima Genomics varia de $110,445 em remuneração total por ano para um Engenheiro Mecânico na extremidade inferior a $195,975 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ultima Genomics. Última atualização: 9/21/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro Biomédico
$189K
Engenheiro de Hardware
$152K
Engenheiro Mecânico
$110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Engenheiro de Software
$196K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Ultima Genomics é Engenheiro de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $195,975. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ultima Genomics é $170,643.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Ultima Genomics

Empresas Relacionadas

  • Pinterest
  • Lyft
  • PayPal
  • Stripe
  • Microsoft
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos