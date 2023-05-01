Ultima Genomics Salários

O salário da Ultima Genomics varia de $110,445 em remuneração total por ano para um Engenheiro Mecânico na extremidade inferior a $195,975 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ultima Genomics . Última atualização: 9/21/2025