Ula
Ula Salários

O salário da Ula varia de $27,118 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $57,128 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ula. Última atualização: 9/21/2025

$160K

Designer de Produto
$27.1K
Gestor de Produto
$57.1K
Gestor de Projecto
$35.3K

Engenheiro de Software
$49.1K
Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Ula is Gestor de Produto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $57,128. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ula is $42,171.

