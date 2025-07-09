Ujjivan Small Finance Bank Salários

Diretório de Empresas
O salário da Ujjivan Small Finance Bank varia de $5,284 em remuneração total por ano para um Operações de Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $49,563 para um Arquitecto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ujjivan Small Finance Bank. Última atualização: 9/21/2025

Operações de Atendimento ao Cliente
$5.3K
Marketing
$17.1K
Arquitecto de Soluções
$49.6K

Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Ujjivan Small Finance Bank is Arquitecto de Soluções at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $49,563. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ujjivan Small Finance Bank is $17,134.

