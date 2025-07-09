Ujjivan Small Finance Bank Salários

O salário da Ujjivan Small Finance Bank varia de $5,284 em remuneração total por ano para um Operações de Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $49,563 para um Arquitecto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ujjivan Small Finance Bank . Última atualização: 9/21/2025