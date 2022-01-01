Diretório de Empresas
Ubisoft
Ubisoft Salários

O salário da Ubisoft varia de $20,193 em remuneração total por ano para um Analista de Negócio na extremidade inferior a $178,500 para um Gestor de Programa Técnico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ubisoft. Última atualização: 9/20/2025

$160K

Engenheiro de Software
L1 $57.1K
L2 $63.1K
L3 $83K
L4 $121K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Programador Web

Engenheiro de Software de Videojogos

Investigador Científico

Gestor de Produto
Median $108K
Gestor de Engenharia de Software
Median $116K

Analista de Dados
Median $48.8K
Cientista de Dados
Median $70K
Gestor de Projecto
Median $65.4K
Marketing
Median $111K
Arquitecto de Soluções
Median $119K
Analista de Negócio
$20.2K
Designer Gráfico
$58.8K
Tecnólogo de Informação (TI)
$79.9K
Operações de Marketing
$50.5K
Designer de Produto
$126K
Gestor de Design de Produto
$164K
Gestor de Programa Técnico
$179K
Investigador de UX
$81.4K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Ubisoft é Gestor de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $178,500. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Ubisoft é $81,405.

