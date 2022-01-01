Ubisoft Salários

O salário da Ubisoft varia de $20,193 em remuneração total por ano para um Analista de Negócio na extremidade inferior a $178,500 para um Gestor de Programa Técnico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Ubisoft . Última atualização: 9/20/2025