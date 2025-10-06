Diretório de Empresas
Twilio
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Engenheiro de Software Nível

IC6

Níveis na Twilio

Comparar Níveis
  1. IC1Software Engineer 1
  2. IC2Software Engineer 2
  3. IC3Software Engineer 3 Senior Software Engineer
    4. Mostrar 4 Mais Níveis
Média Anual Remuneração Total
$631,917
Salário Base
$297,167
Acções ()
$326,417
Bónus
$8,333

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões de Salários
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Tens alguma questão? Pergunta à comunidade.

Visita a comunidade Levels.fyi para interagires com funcionários de diferentes empresas, obteres dicas de carreira e muito mais.

Visita Agora!

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Twilio

Empresas Relacionadas

  • 8x8
  • Salesforce
  • Palantir
  • Okta
  • MongoDB
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos