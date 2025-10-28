Diretório de Empresas
trivago
trivago Analista de Dados Salários

O pacote de remuneração in Germany mediano de Analista de Dados na trivago totaliza €63.2K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da trivago. Última atualização: 10/28/2025

Pacote Mediano
company icon
trivago
Data Analyst
Dusseldorf, NW, Germany
Total por ano
€63.2K
Nível
L2
Base
€63.2K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€0
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
3 Anos
Quais são os níveis de carreira na trivago?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Dados na trivago in Germany situa-se numa remuneração total anual de €65,720. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na trivago para a função de Analista de Dados in Germany é €54,181.

