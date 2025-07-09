Diretório de Empresas
TripleTen
TripleTen Salários

O salário da TripleTen varia de $12,936 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $979,200 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. Última atualização: 9/13/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $96K

Engenheiro de Software Full-Stack

Atendimento ao Cliente
$12.9K
Designer Gráfico
$59.2K

Designer de Produto
$68.2K
Gestor de Projecto
$28.9K
Gestor de Engenharia de Software
$979K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na TripleTen é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $979,200. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na TripleTen é $63,736.

