Trip.com
  • Salários
  • Gestor de Produto

  • Todos os Salários de Gestor de Produto

Trip.com Gestor de Produto Salários

O pacote de remuneração in China mediano de Gestor de Produto na Trip.com totaliza CN¥758K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Trip.com. Última atualização: 10/28/2025

Pacote Mediano
company icon
Trip.com
Senior Product Manager
Shanghai, SH, China
Total por ano
CN¥758K
Nível
L5
Base
CN¥485K
Stock (/yr)
CN¥152K
Bónus
CN¥121K
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Trip.com?
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na Trip.com in China situa-se numa remuneração total anual de CN¥1,175,529. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Trip.com para a função de Gestor de Produto in China é CN¥541,157.

