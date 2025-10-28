Diretório de Empresas
Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da TripAdvisor. Última atualização: 10/28/2025

Remuneração Total Média

£80K - £94.3K
United Kingdom
Intervalo Comum
Intervalo Possível
£74.7K£80K£94.3K£104K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na TripAdvisor, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista de Dados na TripAdvisor in United Kingdom situa-se numa remuneração total anual de £104,054. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na TripAdvisor para a função de Analista de Dados in United Kingdom é £74,705.

Outros Recursos